Ηράκλειο: Πήγε για κάρτα καυσαερίων και ανακάλυψε ότι το αυτοκίνητό της είχε μεταβιβαστεί

Μια απλή επίσκεψη σε ΚΤΕΟ εξελίχθηκε σε απίστευτη περιπέτεια για γυναίκα στο Ηράκλειο, η οποία διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητό της εμφανίζεται να έχει μεταβιβαστεί σε εταιρεία με έδρα την Αθήνα, χωρίς η ίδια να έχει προχωρήσει σε πώληση ή να έχει δώσει σχετική εξουσιοδότηση.

Η έκπληξη ήρθε όταν πήγε να ανανεώσει την κάρτα καυσαερίων του οχήματός της. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων, προέκυψε ότι το αυτοκίνητο δεν εμφανιζόταν πλέον στο όνομά της.

Αναζητώντας τι έχει συμβεί, η γυναίκα μπήκε στην ψηφιακή εφαρμογή MyAuto. Εκεί διαπίστωσε ότι η μεταβίβαση φέρεται να είχε καταχωριστεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, με νέο ιδιοκτήτη μια εταιρεία στην Αθήνα.

Η υπηρεσία εξετάζει το ενδεχόμενο λάθους

Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν υπέγραψε κανένα έγγραφο, δεν εξουσιοδότησε τρίτο πρόσωπο και δεν έλαβε ποτέ ενημέρωση για αλλαγή ιδιοκτησίας.

Η Διεύθυνση Μεταφορών έχει ενημερωθεί και αναμένεται να διερευνήσει την υπόθεση. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ενδέχεται να έχει γίνει λανθασμένη καταχώριση στα στοιχεία του οχήματος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η γυναίκα εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της την άδεια κυκλοφορίας στο όνομά της και χρησιμοποιεί κανονικά το αυτοκίνητο.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το πώς εμφανίστηκε μια μεταβίβαση χωρίς τη γνώση της ιδιοκτήτριας και ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την αποκατάσταση των στοιχείων.

Με πληροφορίες από: neakriti.gr