Σοκ στην Πάτρα: Μωρό μεταφέρθηκε υποσιτισμένο και με αιματώματα στο νοσοκομείο

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε ένα μωρό 4 μηνών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα, χτες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες το μωρό ήταν υποσιτισμένο ενώ έφερε και αιματώματα στα πόδια.

Στη συνέχεια αφού εξετάστηκε από τους γιατρούς κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για την υπόθεση διενεργεί έρευνα η Αστυνομία, ενώ διατάχθηκε δερματολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί από που προέρχονται τα αιματώματα στα πόδια του μωρού.