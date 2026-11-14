Πάτρα: Προφυλακιστέοι οι γονείς του βρέφους που νοσηλεύτηκε σε ημιθανή κατάσταση

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα του τεσσάρων μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε σε ημιθανή κατάσταση σε νοσοκομείο της Πάτρας. Οι δύο γονείς κατηγορούνται ότι υπέβαλλαν συστηματικά το παιδί σε ασιτία, προκαλώντας σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.

Η απόφαση ελήφθη από ανακριτή και εισαγγελέα, μετά τις απολογίες τους. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει πλέον η υγεία του βρέφους. Το αγοράκι αποσωληνώθηκε και βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε στο φως τα ξημερώματα της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου. Το τεσσάρων μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο από καταυλισμό στην περιοχή της Εγλυκάδας, παρουσιάζοντας υπογλυκαιμικό κώμα.

Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρό υποσιτισμό, ενώ εντόπισαν και τραύματα στα πόδια του. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμένα από αυτά να προέρχονται από δαγκώματα τρωκτικών, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστικό πόρισμα.

Λόγω της κρίσιμης κατάστασής του, το βρέφος μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, όπου διασωληνώθηκε.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στη σύλληψη των δύο γονέων, ενώ έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση από την αρμόδια υπηρεσία της Πάτρας. Στόχος είναι να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να διευκρινιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν το βρέφος σε αυτή την κατάσταση.