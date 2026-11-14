Πιερία: Έθαβαν και πετούσαν μπάζα σε χωράφι

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται τέσσερα άτομα, καθώς πετούσαν και έθαβαν αναξέλεγκτα μπάζα σε αγροτεμάχιο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Η αστυνομική έρευνα αποδίδει στους εμπλεκόμενους συστηματική μεταφορά μπαζών, συνολικής εκτιμώμενης ποσότητας 1.250 τόνων, από τις αρχές Ιουλίου του 2026.

Την υπόθεση ερεύνησαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο περιπολιών και ελέγχων για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Χθες το πρωί διαπιστώθηκε η απόρριψη αποβλήτων και η ταφή τους στον υπαίθριο χώρο.

Επ’ αυτοφώρω η απόρριψη μπαζών στην Πιερία

Οι συλληφθέντες είναι τρεις άνδρες ηλικίας 73, 58 και 50 ετών, καθώς και ένας 22χρονος αλλοδαπός.

Ο 73χρονος εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω να απορρίπτει στο αγροτεμάχιο μπάζα από ανακαινίσεις. Συγκεκριμένα, μετέφερε τα υλικά με φορτηγό όχημα εταιρείας όπου εργαζόταν.

Ο 58χρονος φέρεται να χειριζόταν μηχάνημα έργων, με το οποίο προχωρούσε στη διάστρωση και την ταφή των αποβλήτων που είχαν ήδη απορριφθεί. Παράλληλα, πραγματοποιούσε διάνοιξη του χώρου για τη νέα εναπόθεση σύμμεικτων απορριμμάτων.

Διαχειριστής της εταιρείας, στην οποία εργάζονταν οι δύο άνδρες, ήταν ο 50χρονος συλληφθείς. Σύμφωνα με την αστυνομία οι εργαζόμενοι ενεργούσαν κατ’ εντολή του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα για τους 1.250 τόνους αποβλήτων

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι η απόρριψη των αποβλήτων γινόταν συστηματικά από τις αρχές Ιουλίου 2026. Τα συγκεκριμένα υλικά προέρχονταν από χώρο αποκομιδής και αποθήκευσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στη Θεσσαλονίκη.

Τον συγκεκριμένο χώρο διατηρούσε ο 22χρονος συλληφθείς μαζί με δύο ακόμη συνεργάτες του, οι οποίοι αναζητούνται. Οι τρεις συνδιαχειριστές και υπεύθυνοι του χώρου εκτιμάται ότι αποκόμισαν συνολικό όφελος περίπου 272.500 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Ρύπανση και αλλοίωση της γεωμορφολογίας

Η ανεξέλεγκτη εναπόθεση μπαζών και άλλων αποβλήτων προκάλεσε ρύπανση και περιβαλλοντική υποβάθμιση, ενώ επίσης αλλοιώθηκε η γεωμορφολογία του εδάφους στο αγροτεμάχιο της Πιερίας.

Οι τέσσερις συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.