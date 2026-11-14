Φλεγόμενο κτίριο πλάκωσε πυροσβέστες- Δύο νεκροί

Συντετριμένοι οι συνάδελφοι των δύο Πυροσβεστών

Συντετριμένοι οι συνάδελφοι των δύο Πυροσβεστών

Φλεγόμενεο κτίριο στο Ζεφύρι πλάκωσε πυροσβέστες. Μεγάλη επιχείρηση εκτυλίσσεται για τον εντοπισμό δύο πυροσβεστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου, ενώ φέρεται ότι υπάρχει και ένας τραυματίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληρόφορίες εντοπίστηκε και ο δεύτερος πυροσβέστης χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο τρίτος, φαίνεται να έχει τραυματιστεί.

Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν νεκροί.

Οι δύο άτυχοι πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους ήταν ηλικίας 44 και 23 ετών.