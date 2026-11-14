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Φλεγόμενο κτίριο πλάκωσε πυροσβέστες- Δύο νεκροί

Ένας τραυματίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/11/2026 13:22
Φλεγόμενο κτίριο πλάκωσε πυροσβέστες- Δύο νεκροί
Συντετριμένοι οι συνάδελφοι των δύο Πυροσβεστών

Φλεγόμενεο κτίριο στο Ζεφύρι πλάκωσε πυροσβέστες. Μεγάλη επιχείρηση εκτυλίσσεται για τον εντοπισμό δύο πυροσβεστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου, ενώ φέρεται ότι υπάρχει και ένας τραυματίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληρόφορίες εντοπίστηκε και ο δεύτερος πυροσβέστης χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο τρίτος, φαίνεται να έχει τραυματιστεί.

Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν νεκροί.

Οι δύο άτυχοι πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους ήταν ηλικίας 44 και 23 ετών.

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