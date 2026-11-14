Φλεγόμενο κτίριο πλάκωσε πυροσβέστες- Δύο νεκροί
Ένας τραυματίας
Φλεγόμενεο κτίριο στο Ζεφύρι πλάκωσε πυροσβέστες. Μεγάλη επιχείρηση εκτυλίσσεται για τον εντοπισμό δύο πυροσβεστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου, ενώ φέρεται ότι υπάρχει και ένας τραυματίας.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληρόφορίες εντοπίστηκε και ο δεύτερος πυροσβέστης χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο τρίτος, φαίνεται να έχει τραυματιστεί.
Οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν νεκροί.
Οι δύο άτυχοι πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους ήταν ηλικίας 44 και 23 ετών.
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