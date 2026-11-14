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Νέα σύλληψη για διακίνηση αναβολικών ουσιών. Κατασχέθηκε και πιστόλι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/11/2026 13:50
Νέα σύλληψη για διακίνηση αναβολικών ουσιών. Κατασχέθηκε και πιστόλι
Οι αστυνομικοί στην έρευνα τους εντόπισαν και πιστόλι ΕΛ.ΑΣ

Μέσω του διαδικτύου οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 46χρονο να διακινεί αναβολικές ουσίες στην περιοχή του Αλίμου.Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι  του αλλά και σε κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•             -721- φιαλίδια αναβολικής ουσίας,

•             πιστόλι με -2- γεμιστήρες,

•             -625- φυσίγγια πυροβόλου όπλου,

•             -7- αρχαία χάλκινα νομίσματα βυζαντινής προέλευσης και

•             σπρέι πιπεριού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νόμων περί φαρμακευτικής νομοθεσίας και επιβλαβών φαρμάκων, περί όπλων και περί προστασίας αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

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