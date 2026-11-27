Στον ανακριτή Αγρινίου προσήχθησαν σήμερα το πρωί οι γονείς της 15χρονης, οι οποίοι διώκονται για μαστροπεία σε βάρος της κόρης τους, μαζί με ακόμη πέντε συλληφθέντες που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη προτού εκείνη συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας της. Άπαντες οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Τις ίδιες βαρύτατες κατηγορίες με τους πέντε άνδρες βαρύνεται και ένα ακόμη πρόσωπο, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η 15χρονη εκμυστηρεύτηκε όσα συνέβαιναν σε έναν συγχωριανό της, ο οποίος την παρότρυνε να απευθυνθούν μαζί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Μετά την κατάθεση της ανήλικης στους αστυνομικούς, στήθηκε επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των γονέων της καθώς και των υπολοίπων πέντε εμπλεκομένων.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε το κορίτσι δεν κατέδειξε στοιχεία βιασμού, ενώ η 15χρονη παραμένει για προσωρινή φιλοξενία και προστασία στο Νοσοκομείο Αγρινίου.