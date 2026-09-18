Πάτρα: Ανήλικος ξηλοκόπησε συνομήλικό του

Έρευνα για τον εντοπισμό ενός 16χρονου έχουν ξεκινήσει οι αστυνομικοί στην Πάτρα μετά από περιστατικό ξυλοδαρμού άλλου 16χρονου.

Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε ο πατέρας 16χρονου, ο ανήλικος φέρεται να επιτέθηκε στο αγόρι χτες βράδυ, με γροθιές στο πρόσωπο, τραυματίζοντάς τον.

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 16χρονο. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.