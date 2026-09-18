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Εγνατία: Σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/09/2026 18:35
Εγνατία: Σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ
Φωτογραφια/ pameevro.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νταλίκα με τουρκικές πινακίδες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που έφερε ελληνικές πινακίδες.

Η σύγκρουση σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση των επιβατών ή για τυχόν τραυματισμούς.

Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν επίσης άγνωστα.

Πηγή: xronos.gr

 

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