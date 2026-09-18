Εγνατία: Σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νταλίκα με τουρκικές πινακίδες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που έφερε ελληνικές πινακίδες.

Η σύγκρουση σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση των επιβατών ή για τυχόν τραυματισμούς.

Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν επίσης άγνωστα.

Πηγή: xronos.gr