Πάτρα: Άνδρας ξυλοκοπήθηκε άγρια σε κεντρικό δρόμο

Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας άνδρας που περπατούσε μόνος του σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας, τα ξημερώματα. Ο άνδρας ξυλοκοπήθηκε από άλλο άτομο και τραυματίστηκε.

Η επίθεση στον δρόμο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ βρισκόταν μόνος του στον δρόμο. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι άρχισαν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Έρευνα για τις συνθήκες

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τι ακριβώς συνέβη και πώς ξεκίνησε η επίθεση στην Πάτρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πίσω από τον ξυλοδαρμό δεν βρίσκεται ληστεία. Το κίνητρο φέρεται να ήταν προσωπικές διαφορές.

Φέρεται να γνώριζε τον δράστη

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα φέρεται να γνώριζε τον άνδρα που του επιτέθηκε.

Η έρευνα των αστυνομικών βρίσκεται σε εξέλιξη για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του σοβαρού επεισοδίου ξυλοδαρμού.