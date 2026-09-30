Ηράκλειο: Έπεσε σε πηγάδι-Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Χωρίς τις αίσθησεις του ανασύρθηκε 35χρονος άνδρας, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου στην Κρήτη, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε πηγάδι.

Συγκεκριμένα το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του Πύργου Μονοφατσίου, του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.

Οι Αρχές, ενημερώθηκαν γύρω στις 13:00 το μεσημέρι και έφτασαν άμεσα στο σημείο προκειμένου να βοηθήσουν τον άτυχο άνδρα.

Για την διάσωση του άνδρα από το φρέαρ, κινητοποιήθηκαν 10 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την 3η ΕΜΑΚ, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μονοφατσίου.

Οι Πυροσβέστες κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και ανασύρθηκε, με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό.

Στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.