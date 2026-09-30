Ηράκλειο: Έκλεψαν εκκλησία- Προσπάθησαν και άλλες τρεις

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα για μία κλοπή και τρεις απόπειρες

Συνέλαβαν τρία άτομα για κλοπή και απόπειρα κλοπής σε εκκλησίες στο Ηράκλειο.

Χθες το απόγευμα οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν τρία άτομα, τα οποία φέρεται να εμπλέκονται σε τέσσερις υποθέσεις κλοπής και απόπειρας κλοπής σε Ιερούς Ναούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 59χρονο, έναν 27χρονο και μία 32χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές.

Η έρευνα του Αστυνομικού Σταθμού Καστελίου ξεκίνησε έπειτα από απόπειρα εισόδου σε εκκλησία της περιοχής προχθές το βράδυ. Οι άγνωστοι επιχείρησαν να μπουν στον ναό με σκοπό την κλοπή, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς στην αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων και στην ταυτοποίηση των τριών προσώπων.

Μία κλοπή και τρεις απόπειρες σε εκκλησίες

Από την προανάκριση προέκυψε ότι, από τις 9 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να συνδέονται συνολικά με τέσσερις ενέργειες σε εκκλησίες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η μία από αυτές ήταν επιτυχημένη, ενώ οι υπόλοιπες τρεις αφορούσαν απόπειρες. Από την κλοπή της εκκλησίας κατάφεραν να αφιρέσουν 300 ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Καστελίου εντόπισαν τους δύο άνδρες και τη γυναίκα χθες το απόγευμα και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Δύο λοστοί και πλαστές πινακίδες στο όχημα

Κατά τον έλεγχο σε αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούσαν οι τρεις συλληφθέντες, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο λοστούς, οι οποίοι κατασχέθηκαν ως διαρρηκτικά εργαλεία.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι το όχημα ανήκει σε άλλον άνδρα. Ενώ παράλληλα, έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε διαφορετικό όχημα.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί ο Αστυνομικός Σταθμός Καστελίου Ηρακλείου.