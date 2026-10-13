Διάρρηξη στον Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήμονα στη Βάλτα Μεσσηνίας

Αφαίρεσαν τάματα από την εικόνα του Αγίου

Διάρρηξη στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Βάλτα Μεσσηνίας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της 11ης Οκτωβρίου.

Οι δράστες αφαίρεσαν τάματα από την εικόνα του Αγίου, αφού πρώτα παραβίασαν την είσοδο του ναού και τη γυάλινη προθήκη.

Οι άγνωστοι δράστες έσπασαν τα κάγκελα της πόρτας του ιερού ναού και στη συνέχεια εισήλθαν στο εσωτερικό του. Στη συνέχεια έσπασαν τη γυάλινη προθήκη στην οποία φυλάσσεται η εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα και αφαίρεσαν τα τάματα που βρίσκονταν εκεί. Μεταξύ των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν περιλαμβάνονται δαχτυλίδια, βραχιόλια, σταυροί και διάφορα άλλα μικρά χρυσαφικά, η χρηματική αξία των οποίων δεν έχει προσδιοριστεί.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.