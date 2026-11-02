“Παραλύει” ο Κηφισός- Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Στο “κόκκινο” βρίσκεται ο Κηφισός σήμερα το πρωί με την κίνηση στους δρόμους της Αττικής να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ειδικότερα, τα σημαντικότερα προβλήματα παρουσιάζονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Αθηνών, την Κηφισίας, τη Μεσογείων, την άνοδο της Συγγρού, καθώς και την Αττική Οδό.

Στον Κηφισό η κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται και στα δύο ρεύματα, ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και στους κεντρικούς δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως και την Περιφερειακή Υμηττού. Ενώ, στον Καρέα έντονη είναι η ροή οχημάτων από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Επιβαρυμένη είναι και η εικόνα στην Αττική Οδό, με την εταιρεία διαχείρισης να ανακοινώνει σημαντικές καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις φτάνουν 25′ έως 30′ από τον κόμβο Φυλής έως τη Λεωφόρο Κηφισίας.

Στην έξοδο για Λαμία και ειδικότερα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 15 με 20 λεπτά.

Στον Πειραιά, έντονα προβλήματα και καθυστερήσεις καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.