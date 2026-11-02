Ρόδος: Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Αρχάγγελο και Αφάντου λόγω των καιρικών συνθηκών
Λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη Ρόδο, τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ρόδου στις 4:30 το πρωί και έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα. Κύριος στόχος του μέτρου είναι να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και να περιοριστούν οι επικίνδυνες μετακινήσεις από και προς τα σχολικά κτίρια των συγκεκριμένων περιοχών.
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