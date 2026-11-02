Ηλεκτρονικά από σήμερα οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στο Δημόσιο

Σε πλήρη ψηφιοποίηση περνά η διαδικασία συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου, καθώς ο e-ΕΦΚΑ καταργεί οριστικά τις χειρόγραφες αιτήσεις και τις αντικαθιστά με μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

Από σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου: Ξεκινά η αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Από την επόμενη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου: Ενεργοποιείται η ψηφιακή πλατφόρμα και για τις αιτήσεις σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

Ποιες παροχές επηρεάζονται

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η νέα ψηφιακή διαδικασία είναι υποχρεωτική για το σύνολο των παροχών, καλύπτοντας:

-Την κύρια σύνταξη

-Την επικουρική σύνταξη

-Την εφάπαξ παροχή

-Τις παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση αποτελεί μέρος του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του φορέα. Κύριος στόχος είναι η πλήρης εξάλειψη της γραφειοκρατίας, η απλοποίηση των βημάτων για τον πολίτη και η σημαντική επιτάχυνση στην έκδοση και απονομή των συντάξεων.

Βασική προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης είναι να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί λόγω παραίτησης, συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας, αποστρατείας ή άλλης προβλεπόμενης αιτίας.

Η νέα διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ, με τους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet για την ταυτοποίησή τους.

Μετά την είσοδο στην πλατφόρμα, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», «Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ.» και στη συνέχεια «Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής».

Ακολούθως, θα επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο αίτησης, ανάλογα με την παροχή που επιθυμούν να λάβουν.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορθότητα των προσωπικών στοιχείων, καθώς τυχόν ασυμφωνίες ενδέχεται να εμποδίσουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους μέσω του Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Εναλλακτικά, προβλέπεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων εντός 15 ημερών στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, με την προσκόμιση εκτυπωμένης προεπισκόπησης της αίτησης.

Πάντως, η ηλεκτρονική υποβολή δεν σημαίνει ότι καταργούνται όλα τα επόμενα διοικητικά στάδια.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να εκτυπώσει το αποδεικτικό υποβολής και να το καταθέσει στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί.

Η υπηρεσία θα αναλάβει στη συνέχεια τη συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ ή e-ΔΑΥΚ) ή του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, ανάλογα με την περίπτωση.

Αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα υπηρεσιακά έγγραφα, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο φορέα για την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Επίσης, για τις υποθέσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, αρμόδιος είναι ο e-ΕΦΚΑ, ενώ για τις αντίστοιχες παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων η διαδικασία θα συνεχίζεται μέσω του ΜΤΠΥ.

Τέλος, κάθε αίτηση θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο αντίγραφο του ΔΑΥΚ ή το προβλεπόμενο υπηρεσιακό έγγραφο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση ή άλλη προβλεπόμενη πράξη.