Ηράκλειο Κρήτης: Τροχαίο με δύο αυτοκίνητα στην εθνική οδό

Άγιο είχαν δύο οδηγοί αυτοκινήτων οι οποίοι ενεπλάκησαν σε τροχαίο χθες κατά τις βραδινές ώρες στην Κρήτη.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Ηρακλείου, στην έξοδο του Αγίου Ιωάννη Χωστού. Από την σφοδρή σύγκρουση προέκυψαν σοβαρές υλικές ζημιές και διαλυμένα εξαρτήματα στο οδόστρωμα, αλλά ευτυχώς κανένας τραυματισμός.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: neakriti.gr

Το ένα από τα δύο οχήματα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, ενώ τμήματα του αμαξιού σκορπίστηκαν στο οδόστρωμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: neakriti.gr

Η εικόνα του οχήματος μαρτυρά τη σφοδρότητα του τροχαίου, με τον μπροστινό προφυλακτήρα να έχει αποκολληθεί και εξαρτήματα να έχουν εκτιναχθεί σε μικρή απόσταση.

Στο σημείο βρέθηκαν πολίτες, καθώς και προσωπικό της διαχείρισης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: neakriti.gr

Ευτυχώς, παρά την έντονη σύγκρουση, δεν υπήρξαν τραυματίες.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Πηγή: neakriti.gr