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Κομοτηνή: Φωτιά σε mini bus εν ώρα δρομολογίου

Άμεση η αντίδραση του οδηγού, σώοι οι επιβάτες.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/11/2026 09:32
Κομοτηνή: Φωτιά σε mini bus εν ώρα δρομολογίου

Άγιο είχαν οι επιβάτες ενός mini bus στην Κομοτηνή, όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες την ώρα που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

Καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση και έγκαιρη αντίδραση του οδηγού, ο οποίος αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και φρόντισε να απομακρυνθούν εγκαίρως όλοι οι επιβάτες από το όχημα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

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