Κομοτηνή: Φωτιά σε mini bus εν ώρα δρομολογίου
Άμεση η αντίδραση του οδηγού, σώοι οι επιβάτες.
Άγιο είχαν οι επιβάτες ενός mini bus στην Κομοτηνή, όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες την ώρα που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.
Καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση και έγκαιρη αντίδραση του οδηγού, ο οποίος αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και φρόντισε να απομακρυνθούν εγκαίρως όλοι οι επιβάτες από το όχημα, αποτρέποντας τα χειρότερα.
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