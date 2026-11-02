Γκράβα: Επιστρέφουν οι μαθητές στις σχολικές μονάδες

Σχεδόν ένας μήνας έχει περάσει από το κλείσιμο των σχολικών μονάδων στην Γκράβα. Ωστόσο, σήμερα μαθητές και εκπαιδευτικοί μπαίνουν πάλι στις σχολικές αίθουσες.

Το σχολικό συγκρότημα παρέμεινε κλειστό από τις 9 Οκτωβρίου, λόγω οσμής αερίου και τα μαθήματα μέχρι σήμερα γίνονταν με τηλεκπαίδευση.

Μέσα σε αυτό το διάστημα έγιναν εκτενείς έλεγχοι από την εταιρεία που είναι ο διαχειριστής του δικτύου φυσικού αερίου, την εταιρεία που είναι επιφορτισμένη με την συντήρηση των καυστήρων, από τον δήμο Αθηναίων και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.Σύμφωνα με όλους τους σχετικούς ελέγχους δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου.

Με βαση τα πορίσματα, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα να ανοίξουν από σήμερα οι σχολικές μονάδες, στην έκτακτη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης. Η παροχή αερίου θα παραμείνει κλειστή, με στόχο να λειτουργήσει η θέρμανση έως τα τέλη του μήνα, αφού γίνουν ορισμένες εργασίες και αφού υπάρξουν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με επιστολή του χθες προς τους διευθυντές όλων των σχολείων των εγκαταστάσεων της Γκράβας, τους ενημέρωσε για τους ελέγχους που έχουν γίνει, ενώ παράλληλα τόνισε πως η παροχή αερίου θα παραμείνει κλειστή. Ζήτησε επίσης τη συμβολή τους στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας και πρόσθεσε πως για ό,τι χρειαστούν, η δημοτική Αρχή θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους.