Σύλληψη 27χρονου ύστερα από καταδίωξη – Οδηγούσε με 150 χλμ. υπό την επήρεια αλκοόλ

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, συγκρούστηκε με άλλο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Μετά από καταδίωξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν έναν 27χρονο οδηγό στην Παλλήνη.

Ο νεαρός εντοπίστηκε από το ραντάρ της ΕΛΑΣ να τρέχει στη λεωφόρο Μαραθώνος με 150 χλμ./ώρα, ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο των 90 χλμ./ώρα. Όταν οι αρχές του ζήτησαν να ακινητοποιήσει το όχημα, εκείνος αγνόησε το σήμα, πάτησε γκάζι και άρχισε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς για να διαφύγει.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, συγκρούστηκε με άλλο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ τελικά ακινητοποιήθηκε σε δρόμο της Παλλήνης, όπου προσέκρουσε σε κράσπεδο.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης, ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.