Περισσότερες από 3.000 παραβάσεις, που σχετίζονται με τη χρήση και τη στάθμευση ηλεκτρικών πατινιών έχει βεβαιώσει η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας από την αρχή του 2026 έως τις 31 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την εφαρμογή της νέας Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η αντιμετώπιση της αντικανονικής στάθμευσης, η απελευθέρωση των πεζοδρομίων και η διασφάλιση της απρόσκοπτης μετακίνησης των πεζών, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία και στους πολίτες με περιορισμένη κινητικότητα.

Φωτογραφία: Δήμος Αθηναίων

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε την ανάγκη τήρησης συγκεκριμένων κανόνων στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, επισημαίνοντας ότι δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπονται πάνω σε ράμπες ΑμεΑ, οδηγούς τυφλών και πεζοδρόμια.

«Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας στην Αθήνα. Όμως πρέπει να λειτουργούν με κανόνες. Δεν έχουν θέση πάνω στις ράμπες ΑμεΑ, στους οδηγούς τυφλών και στα πεζοδρόμια. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος με αναπηρία να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ράμπα ή ένας γονιός με καρότσι να αναγκάζεται να κατέβει στον δρόμο επειδή κάποιος άφησε ένα πατίνι στη μέση του πεζοδρομίου. Γι’ αυτό βάλαμε συγκεκριμένους κανόνες στάθμευσης και εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους. Πάνω από 3.000 παραβάσεις σε δέκα μήνες. Ήδη βλέπουμε διαφορά, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά. Θέλουμε μια Αθήνα στην οποία να μπορούμε όλοι να κυκλοφορούμε με ασφάλεια, χωρίς εμπόδια, τόνισε.

Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινόχρηστων Χώρων, Ελένη Ζωντήρου, σημείωσε: «Η εφαρμογή της νέας Κανονιστικής Απόφασης έχει ήδη αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα. Η οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης έχει περιορίσει σημαντικά τα περιστατικά αποκλεισμού ραμπών ΑμεΑ, οδηγών όδευσης τυφλών και διαβάσεων πεζών, ενώ έχουν μειωθεί και οι σχετικές καταγγελίες δημοτών. Παραμένουν, ωστόσο, προβλήματα συμμόρφωσης, κυρίως περιμετρικά των καθορισμένων θέσεων. Συνεχίζουμε τους καθημερινούς ελέγχους, με στόχο την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού από τις εταιρείες εκμίσθωσης και τους χρήστες».

Εντατικοί έλεγχοι στο ιστορικό κέντρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 βεβαιώθηκαν:

774 παραβάσεις για μαζική απόθεση ηλεκτρικών πατινιών

για 198 παραβάσεις σε οδηγούς που κινούνταν χωρίς προστατευτικό κράνος

σε οδηγούς που κινούνταν 37 παραβάσεις για άλλες παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παραβάσεων εντοπίστηκε στην 1η Δημοτική Κοινότητα, με επίκεντρο τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου, της Σταδίου και της Ερμού.

Φωτογραφία: Δήμος Αθηναίων

Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται μετά την εφαρμογή των νέων κανόνων, η συμμόρφωση τόσο των εταιρειών εκμίσθωσης όσο και των χρηστών ηλεκτρικών πατινιών δεν έχει επιτευχθεί πλήρως.

Η Δημοτική Αστυνομία συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της προσβασιμότητας και στην αποτροπή της αντικανονικής στάθμευσης.