Στη σύλληψη ενός 57χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, μέσω των οποίων πιστοποιήθηκε η φερόμενη δράση του 57χρονου.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα στο Ηράκλειο και τον ακινητοποίησαν, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Η ποσότητα των ναρκωτικών που εντόπισε και κατέσχεσε η ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τα ευρήματα από την έρευνα

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του 57χρονου και στο πλαίσιο της σωματικής έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν δύο ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε μία νάιλον σακούλα με 125,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους, καθώς και ένα πλαστικό κυτίο που περιείχε 5,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης καθαρού βάρους.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, στην οποία υπήρχαν υπολείμματα κάνναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 690 ευρώ.

Ο 57χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.