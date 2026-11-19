Στη σύλληψη ενός άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν στο Αγρίνιο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών.

Στην κατοχή του και στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.154 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί. Οι άνδρες της Δίωξης εντόπισαν τον κατηγορούμενο κοντά στην κατοικία του και προχώρησαν σε σωματικό έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο βρήκαν στην κατοχή του μία συσκευασία με 4,9 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν. Αμέσως μετά, οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του.

Εκεί εντοπίστηκαν ακόμη 1.150 γραμμάρια κάνναβης, χωρισμένα σε έξι συσκευασίες, καθώς και 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, στην οποία υπήρχαν υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών, αλλά και ένα ρολό μεμβράνης.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.