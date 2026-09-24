Πάνω από 1.000 δενδρύλλια κάνναβης στον Όλυμπο

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή πάνω από τη Ροδιά Τυρνάβου, στις παρυφές του Ολύμπου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μεγάλη φυτεία κάνναβης, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να κάνουν λόγο για περισσότερα από 1.000 δενδρύλλια.

Η καλλιέργεια εντοπίστηκε στην περιοχή μεταξύ Γκουνταμάνι και Τσακίρι, κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες. Το σημείο είναι ορεινό και ιδιαίτερα δύσκολα προσβάσιμο.

Για την προσέγγιση της φυτείας έχουν κινητοποιηθεί αστυνομικές δυνάμεις από τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές επιχειρούν να καταγράψουν την πλήρη έκταση της καλλιέργειας και να συγκεντρώσουν στοιχεία για την υπόθεση.

Η πρόσβαση στο σημείο αποδείχθηκε δύσκολη λόγω του ανάγλυφου. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε και η συνδρομή του Δήμου Τυρνάβου με σκαπτικό μηχάνημα, προκειμένου να διανοιχθεί δρόμος προς την περιοχή.

Το μέγεθος της φυτείας έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αστυνομικών αρχών. Η τελική καταμέτρηση των δενδρυλλίων αναμένεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Παράλληλα, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο είχε οργανωθεί η καλλιέργεια σε μια τόσο απομονωμένη τοποθεσία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες επίσημες πληροφορίες για συλλήψεις.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: thessaliatv.gr