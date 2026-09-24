LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

10:00
ALPHA NEWS

Πάνω από 1.000 δενδρύλλια κάνναβης στον Όλυμπο

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24/09/2026 11:15
Πάνω από 1.000 δενδρύλλια κάνναβης στον Όλυμπο
Φωτογραφία αρχείου/ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή πάνω από τη Ροδιά Τυρνάβου, στις παρυφές του Ολύμπου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μεγάλη φυτεία κάνναβης, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να κάνουν λόγο για περισσότερα από 1.000 δενδρύλλια.

Η καλλιέργεια εντοπίστηκε στην περιοχή μεταξύ Γκουνταμάνι και Τσακίρι, κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες. Το σημείο είναι ορεινό και ιδιαίτερα δύσκολα προσβάσιμο.

Για την προσέγγιση της φυτείας έχουν κινητοποιηθεί αστυνομικές δυνάμεις από τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές επιχειρούν να καταγράψουν την πλήρη έκταση της καλλιέργειας και να συγκεντρώσουν στοιχεία για την υπόθεση.

Η πρόσβαση στο σημείο αποδείχθηκε δύσκολη λόγω του ανάγλυφου. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε και η συνδρομή του Δήμου Τυρνάβου με σκαπτικό μηχάνημα, προκειμένου να διανοιχθεί δρόμος προς την περιοχή.

Το μέγεθος της φυτείας έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αστυνομικών αρχών. Η τελική καταμέτρηση των δενδρυλλίων αναμένεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Παράλληλα, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο είχε οργανωθεί η καλλιέργεια σε μια τόσο απομονωμένη τοποθεσία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες επίσημες πληροφορίες για συλλήψεις.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Πηγή: thessaliatv.gr

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης