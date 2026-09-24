200 ψεύτικα προφίλ για έναν πιλότο – Καταδίκη για την 38χρονη

Σε φυλάκιση οδηγήθηκε η 38χρονη που καταδικάστηκε για την υπόθεση με τα εκατοντάδες ψεύτικα προφίλ σε βάρος 37χρονου πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας από τον Βόλο.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την έκρινε ένοχη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2018. Οι δύο τους είχαν γνωριστεί μέσω Instagram και διατηρούσαν σύντομη σχέση. Η 38χρονη είχε ταξιδέψει στον Βόλο, όπου έμεινε για περίπου δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με όσα εξετάστηκαν δικαστικά, μετά τον χωρισμό άρχισαν οι συνεχείς κλήσεις και τα μηνύματα. Ο άνδρας την απέκλεισε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως η κατάσταση δεν σταμάτησε εκεί.

Ακολούθησαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, επαφές με φίλους και συγγενείς του. Παράλληλα δημιουργήθηκαν ψεύτικοι λογαριασμοί στα social media, με χρήση του ονόματος και φωτογραφιών του.

Μέσω αυτών φέρεται να δημοσιεύονταν προσβλητικά και ψευδή μηνύματα, τα οποία εμφανίζονταν σαν να είχαν αναρτηθεί από τον ίδιο τον πιλότο.

Συνολικά καταγράφηκαν 203 ψεύτικα προφίλ.

Η υπόθεση είχε ήδη οδηγήσει σε καταδίκη το 2024, όταν το δικαστήριο του Βόλου είχε επιβάλει ποινή 48 μηνών.

Η 38χρονη άσκησε έφεση. Το Εφετείο Λάρισας διατήρησε την καταδίκη και διέταξε την έκτιση 12 μηνών από την ποινή.

Δεν της αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά που είχε ζητήσει η υπεράσπιση, ενώ δεν δόθηκε δυνατότητα μετατροπής της ποινής σε χρηματική.

Η ίδια δεν εμφανίστηκε ούτε στη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία. Σύμφωνα με την απόφαση, αναζητείται πλέον προκειμένου να οδηγηθεί στη φυλακή.

Για τον 37χρονο, η δικαστική διαδρομή κράτησε χρόνια, με μηνύσεις και δικαστικές διαδικασίες που ακολούθησαν την αρχική καταγγελία.

Η τελευταία απόφαση του Εφετείου αποτελεί νέο δικαστικό κεφάλαιο στην υπόθεση.

Πηγή: taxydromos.gr