Σε εξέλιξη βρίσκεται η απεργιακή συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας.

Εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές συμμετέχουν μαζικά σε συγκεντρώσεις για την 24ωρη απεργία που πραγματοποιείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε 60 πόλεις σε ολόκληρη την χώρα.

Η πορεία στην Αθήνα ξεκινά από την Ομόνοια και καταλήγει στο Σύνταγμα.

Τα βασικά αιτήματα των απεργών είναι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και τις αυξήσεις των μισθών.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν ΑΔΕΔΥ, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα, εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς (Μετρό και Τραμ), ναυτεργάτες και εκπαιδευτικοί, ενώ στάσεις εργασίας ανακοινώθηκαν και στον Προαστιακό της Αθήνας.

Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Ανδρέας Καργόπουλος, αναφέρει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, ενώ το παρόν στην πορεία έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.