Η ακρίβεια «πνίγει» τα νοικοκυριά
Η ακρίβεια εξακολουθεί να κυριαρχεί στις ανησυχίες των πολιτών, επιβαρύνοντας τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό καταγράφει η νέα έρευνα της Pulse για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), η οποία αποτυπώνει ότι το αυξημένο κόστος ζωής παραμένει το σημαντικότερο κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 83% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την ακρίβεια «αρκετά» ή «πολύ σημαντικό» πρόβλημα, ενώ το 63% δηλώνει ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις προέρχονται από τις αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών και ιδιαίτερα των τροφίμων και των αγορών στα σούπερ μάρκετ. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού, οι υψηλές τιμές εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα.
Οι οικονομικές δυσκολίες επηρεάζουν πλέον και τις επιλογές των πολιτών για τις θερινές διακοπές, καθώς μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι θα ταξιδέψει λιγότερες ημέρες ή δεν θα κάνει καθόλου διακοπές φέτος, αδυνατώντας να καλύψει το αυξημένο κόστος.
Ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τονίζει ότι τα στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη στήριξη της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, προειδοποιώντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις και η ένταση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να προκαλέσουν νέο κύμα ανατιμήσεων.
Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι το 59% αξιολογεί θετικά τα κυβερνητικά επιδόματα προς τις ευάλωτες ομάδες, ενώ το 60% των αυτοαπασχολούμενων βλέπει θετικά τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ωστόσο, η πλειονότητα θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά την ακρίβεια, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων
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