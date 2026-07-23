Η ακρίβεια «πνίγει» τα νοικοκυριά

Η ακρίβεια εξακολουθεί να κυριαρχεί στις ανησυχίες των πολιτών, επιβαρύνοντας τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό καταγράφει η νέα έρευνα της Pulse για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), η οποία αποτυπώνει ότι το αυξημένο κόστος ζωής παραμένει το σημαντικότερο κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 83% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την ακρίβεια «αρκετά» ή «πολύ σημαντικό» πρόβλημα, ενώ το 63% δηλώνει ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις προέρχονται από τις αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών και ιδιαίτερα των τροφίμων και των αγορών στα σούπερ μάρκετ. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού, οι υψηλές τιμές εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οι οικονομικές δυσκολίες επηρεάζουν πλέον και τις επιλογές των πολιτών για τις θερινές διακοπές, καθώς μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι θα ταξιδέψει λιγότερες ημέρες ή δεν θα κάνει καθόλου διακοπές φέτος, αδυνατώντας να καλύψει το αυξημένο κόστος.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τονίζει ότι τα στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη στήριξη της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, προειδοποιώντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις και η ένταση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να προκαλέσουν νέο κύμα ανατιμήσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι το 59% αξιολογεί θετικά τα κυβερνητικά επιδόματα προς τις ευάλωτες ομάδες, ενώ το 60% των αυτοαπασχολούμενων βλέπει θετικά τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ωστόσο, η πλειονότητα θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά την ακρίβεια, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ