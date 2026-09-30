Πανελλαδικές 2026: 1.000 ευρώ σε 2.106 επιτυχόντες

Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για τα χρηματικά βραβεία – υποτροφίες του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026. Το πρόγραμμα αφορά όσους εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας. Κάθε δικαιούχος θα λάβει 1.000 ευρώ, ενώ συνολικά προβλέπονται 2.106 θέσεις.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και μπορούν να υποβληθούν έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 στις 23:59.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ. Την αίτηση υποβάλλει ο άμεσα δικαιούχος γονέας του παιδιού που πληροί τις προϋποθέσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει ορφανική σύνταξη ή σύνταξη αναπηρίας, η αίτηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το τέκνο.

Ποιοι δικαιούνται τα 1.000 ευρώ

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Πρέπει να είχαν μαθητική ιδιότητα κατά το σχολικό έτος 2025-2026, να είναι άγαμα και άνεργα και να εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής.

Παράλληλα, πρέπει να έχουν πετύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 ή μέσω άλλης διαδικασίας που έχει εξομοιωθεί με τις Πανελλαδικές από το αρμόδιο Υπουργείο.

Τι ισχύει αν οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις θέσεις

Η υποβολή αίτησης δεν εξασφαλίζει αυτόματα την υποτροφία. Αν οι αιτήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις είναι περισσότερες από τις 2.106 διαθέσιμες θέσεις, οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως τις 15 Οκτωβρίου 2026 στις 23:59 για να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση.