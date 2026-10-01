Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 3 Οκτωβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Από τις 06:00 το πρωί θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ από τις 15:00 θα ξεκινήσει σταδιακά η διακοπή της κυκλοφορίας. Τα μέτρα θα ισχύσουν έως το τέλος των εκδηλώσεων.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αφορούν τις παρακάτω οδούς στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων:

Σκουφά, στο τμήμα μεταξύ της Ομήρου και της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας

Λυκαβηττού, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος

Δημοκρίτου, στο τμήμα μεταξύ Σκουφά και Σόλωνος

Σόλωνος, στο τμήμα μεταξύ Λυκαβηττού και Κανάρη

Σέκερη, σε όλο το μήκος της

Κανάρη, σε όλο το μήκος της

Πλατεία Φιλικής Εταιρείας

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά τις ώρες που θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στόχος είναι να περιοριστούν τα πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα και να διευκολυνθεί η κίνηση στην περιοχή κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων καθ’ όλη τη διάρκεια των μέτρων.