Ποδηλατική Σπαρτακιάδα: Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 λόγω της διεξαγωγής της «37ης Ποδηλατικής Σπαρτακιάδας».

Από τις 07:30 έως τις 10:00 θα πραγματοποιούνται τμηματικές και ολιγόλεπτες διακοπές της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Κόρινθο, σε δρόμους των Δήμων Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων.

Οι δρόμοι όπου θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις

Στη Λεωφόρο Αθηνών θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα και στο έρεισμα, από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Κηφισού, στην έξοδο προς Κόρινθο και τον παράδρομο, έως το ύψος της συμβολής με την Ιερά Οδό, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «ΔΑΦΝΙ».

Ρυθμίσεις και στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου

Στο τμήμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 23,000 και 59,800, οι προσωρινές διακοπές θα αφορούν τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι προσωρινές, τμηματικές και ολιγόλεπτες και θα πραγματοποιηθούν για τη διεξαγωγή της ποδηλατικής εκδήλωσης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής.

Στόχος είναι η ασφαλής διεξαγωγή της «37ης Ποδηλατικής Σπαρτακιάδας» και η αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.