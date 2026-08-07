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Όταν η Άννα Βίσση συνάντησε την « Αγία Φανφάρα» στην Κεφαλονιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/08/2026 17:50
Όταν η Άννα Βίσση συνάντησε την « Αγία Φανφάρα» στην Κεφαλονιά
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- INSTAGRAM ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ

Η Άννα Βίσση έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς.

Σε μία από τις βραδινές της βόλτες, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ συνάντησε τη γνωστή μπάντα του νησιού, την «Αγία Φανφάρα».

Η συνάντηση εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα ζεστή και ευχάριστη στιγμή, καθώς η τραγουδίστρια συνομίλησε με τα μέλη της μπάντας, δείχνοντας το ενδιαφέρον και την εκτίμησή της για τη μουσική και τη δράση τους.

Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, με κατοίκους και επισκέπτες να την υποδέχονται με ενθουσιασμό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική της απήχηση στο κοινό.

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