Λυγουριό: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα

Το Ι.Χ. προσέκρουσε σε τσιμεντένιο γεφύρι και κατέληξε σε βάθος 3 μέτρων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον δρόμο που συνδέει το Λυγουριό με τη Δήμαινα, στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός ενός Ι.Χ., κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο γεφύρι και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου τριών μέτρων.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα και να απεγκλωβίσουν τον τραυματία.

Ακολούθησε η μεταφορά του με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λυγουριού.