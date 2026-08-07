Εικόνες ντροπής – Άγνωστοι βανδάλισαν εκκλησάκι

Άγνωστοι βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος του Δήμου Σαρωνικού. Πέταξαν εικόνες, αναποδογύρισαν καρέκλες, πέταξαν γλάστρες με βασιλικούς.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Δήμου:

Δεν υπάρχουν λόγια για την ασέβεια και τη μικρότητα όσων βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Έναν χώρο πίστης, μνήμης και ιδιαίτερου συμβολισμού για την τοπική μας κοινωνία, ειδικά αυτές τις ημέρες.

Ο Δήμος βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Παράλληλα, θα προχωρήσουμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών.

Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στον τόπο μας.

Το εκκλησάκι του Σωτήρος θα αποκατασταθεί και ο σεβασμός με τον οποίο το περιβάλλει η κοινωνία μας θα αποδειχθεί ισχυρότερος από κάθε πράξη βανδαλισμού.