Τρίκορφο Ναυπακτίας: Αγριογούρουνα μπήκαν σε αυλή σπιτιού αναζητώντας τροφή

Μέχρι τις αυλές των σπιτιών έχουν φτάσει πλέον τα αγριογούρουνα στο Τρίκορφο Ναυπακτίας, με ένα ακόμη περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, τα ζώα έχουν μπει στην αυλή κατοικίας και κινούνται ανάμεσα στα δέντρα και τον κήπο, αναζητώντας τροφή. Η παρουσία τους δεν είναι, πάντως, πρωτοφανής για την περιοχή. Το τελευταίο διάστημα οι εμφανίσεις αγριογούρουνων έχουν γίνει ολοένα και συχνότερες, ακόμη και πολύ κοντά σε κατοικημένα σημεία.

Το θέμα προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους, καθώς δεν πρόκειται πλέον μόνο για ζώα που εμφανίζονται σε αγροτικές εκτάσεις ή μακριά από το χωριό, αλλά για αγριογούρουνα που φτάνουν μέχρι τις αυλές κατοικιών.

Την ίδια ώρα, παραγωγοί της περιοχής αναφέρουν ζημιές σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αντίστοιχες καταστροφές από αγριογούρουνα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν στο Τρίκορφο.

Το νέο βίντεο αποτυπώνει χαρακτηριστικά πόσο κοντά έχουν πλέον φτάσει τα άγρια ζώα στην καθημερινότητα των κατοίκων, με τις επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις τους να δημιουργούν προβληματισμό και φόβο, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.

Πηγή βίντεο- Nafpaktia news