Οπαδικό επεισόδιο έξω απο το Εφετείο.Συμπλοκή οπαδών

Σοβαρό περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί στην οδό Λουκάρεως, έξω από το Εφετείο Αθηνών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα περίπου 20 ατόμων φέρεται να προσέγγισε οπαδούς αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι βρίσκονταν σε καφέ της περιοχής, και να τους επιτέθηκε.

10 προσαγωγές – αναφορά για τραυματίες

Ακολούθησε συμπλοκή, με τους δράστες να απομακρύνονται από το σημείο αμέσως μετά την επίθεση. Από το περιστατικό αναφέρεται ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας τραυματίας.Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν γίνει περίπου 10 προσαγωγές ατόμων που φέρονται να ανήκουν στην ομάδα η οποία δέχθηκε την επίθεση.Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση, καθώς και για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.