Ληστεία ρεκορ στην Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λίρες αξίας 1 εκατ. ευρώ από ηλικιωμένο

Μάστιγα έχουν γίνει οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, οι οποίοι χάνουν κόπους μιας ζωής και οικογενειακά κειμήλια, μέσα σε λίγα λεπτά.

Αυτό συνέβη και σε έναν ηλικιωμένο στην πλατεία Αντιγονιδών στην Θεσσαλονίκη, όπου έπεσε θύμα των επιτήδειων πριν περίπου έξι μήνες.

Ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο σπίτι όταν του τηλεφώνησε στο σταθερό του τηλέφωνο ένας “υπάλληλος” της ΔΕΗ. Ο απατεώνας έπεισε τον ηλικιωμένο να βγάλει τα χρυσαφικά έξω από το σπίτι, γιατί κινδύνευε από ηλεκτροπληξία λόγω των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που θα εκλύονταν από βλάβη στο δίκτυο.

Ο ηλικιωμένος τον εμπιστεύτηκε και έβαλε τις χρυσές λίρες αξίας 1 εκατ. που φυλούσε στο σπίτι του μέσα σε δύο κάλτσες και τις κατέβασε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Έτσι ο ηλικιωμένος έχασε τους κόπους μιας ζωής.

Οι τηλεφωνικές απάτες έχουν γίνει σχεδόν “καθημερινότητα”, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για τον ρυθμό όπου εξιχνιάζονται οι υποθέσεις. Ωστόσο, λόγω της συχνότητας των κλοπών η αστυνομία αναλαμβάνει την μία υπόθεση μετά την άλλη, με τον όγκο των υποθέσεων και των νέων απατών να παραμένει μεγάλος.