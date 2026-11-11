Κατολισθήσεις σε Αιτωλοακαρνανία και Ναυπακτία

Σοβαρές επιπτώσεις προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την Αιτωλοακαρνανία, τη Ναυπακτία και περιοχές της Αχαΐας.

Κατολισθήσεις, πλημμυρισμένες κατοικίες, αποκλεισμένοι δρόμοι και άνοδος της στάθμης χειμάρρων δυσχέραναν τις μετακινήσεις, ενώ φερτά υλικά προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ελαιώνες.

Στον Δήμο Θέρμου, η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, με την πρόσβαση σε αρκετά σημεία να γίνεται με δυσκολία εξαιτίας υλικών που παρέσυραν τα νερά.

Κλειστοί δρόμοι και αυξημένη στάθμη ποταμών στη Ναυπακτία

Στη Ναυπακτία, παραμένει κλειστός ο δρόμος από το Κλεφταλώνο προς τη Συκιά, καθώς φερτά υλικά έχουν συγκεντρωθεί στα ρέματα Φούντα και Σκαλούλα. Η συνεχής βροχή έχει επιβαρύνει το οδικό δίκτυο και έχει προκαλέσει μικρές κατολισθήσεις στην ορεινή Ναυπακτία, καθώς και σε άλλα σημεία της περιοχής.

Μικρές μετακινήσεις φερτών υλικών καταγράφηκαν και στην περιοχή του χειμάρρου Τζάβαρη. Παράλληλα, η στάθμη ποταμών, μεταξύ των οποίων και του Μόρνου, έχει αυξηθεί.

Οι ιρλανδικές διαβάσεις σε Εύηνο, Καρελέικα και Παλαιοχωράκι έχουν κλείσει, λόγω των συνθηκών που διαμόρφωσε η έντονη βροχόπτωση.

Φερτά υλικά σε Λαμπίρι και περιοχές του Αιγίου

Στο Λαμπίρι της Αχαΐας, φερτά υλικά κάλυψαν τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού. Πέτρες και χώματα έκλεισαν τον δρόμο, με συνεργεία να εργάζονται για την απομάκρυνσή τους και την ασφάλεια των οδηγών.

Προβλήματα από ορμητικούς χειμάρρους αναφέρθηκαν στο Αίγιο, στις Καμάρες, στον Λόγγο, στην Άκολη και στη Ζήρια. Τα νερά παρέσυραν λάσπες, κάδους και άλλα υλικά, προκαλώντας ζημιές σε ελαιώνες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε περίοδο συγκομιδής.

Πηγή Φωτογραφίας: tempo24.news