Νιγρίτα: Έκρυψαν 4 κινητά στο σασί φορτηγού που έμπαινε στις φυλακές!

Τέσσερα κινητά τηλέφωνα μαζί με τους φορτιστές τους εντόπισαν οι εξωτερικοί φρουροί στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας κρυμμένα στο κάτω μέρος του σασί οχήματος τροφοδοσίας. Τα κινητά εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο φορτηγού που μετέφερε αρτοσκευάσματα στις φυλακές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης (ΠΟΥΕΦ), ο εντοπισμός έγινε περίπου στις 13:30, κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο στην είσοδο του καταστήματος.

Πού είχαν κρύψει τα κινητά

Οι εξωτερικοί φρουροί χρησιμοποίησαν ειδικό ελεγκτικό καθρέφτη και εντόπισαν ένα ύποπτο δέμα στο κάτω εσωτερικό μέρος του πλαισίου του οχήματος.

Το πακέτο ήταν τυλιγμένο με μαύρη μονωτική ταινία και περιείχε τέσσερα κινητά τηλέφωνα και τους αντίστοιχους φορτιστές.

Τα συγχαρητήρια της Ομοσπονδίας

Η ΠΟΥΕΦ συνεχάρη τους υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρούρησης για τον εντοπισμό, επισημαίνοντας τη σημασία των συστηματικών ελέγχων και της αυξημένης επιτήρησης κατά την είσοδο οχημάτων στις φυλακές.

Ο εντοπισμός των συσκευών απέτρεψε την εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων στο σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ η Ομοσπονδία υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των εξωτερικών φρουρών στην ασφάλεια των φυλακών.