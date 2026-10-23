Ομόνοια: Συνελήφθη 28χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Οκτωβρίου, στην Ομόνοια.

Στην κατοχή του και στο διαμέρισμά του εντοπίστηκαν 444 γραμμάρια ηρωίνης, 16 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 550 ευρώ.

Οι πληροφορίες για τη δράση του 28χρονου

Η σύλληψη έγινε έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών που έφτασαν στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Σύμφωνα με αυτές, ο 28χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο διαμέρισμα στην περιοχή της Ομόνοιας.

Τι κατασχέθηκε από την αστυνομία

Ακολούθησαν έρευνες τόσο στην κατοχή του 28χρονου όσο και στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε στην Ομόνοια. Κατά τη διάρκειά τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

444 γραμμάρια ηρωίνης

16 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.