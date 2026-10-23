Ρέθυμνο: Τρεις συλλήψεις μετά την οπαδική επίθεση σε 47χρονο

Τρεις ημεδαποί, ηλικίας 21, 25 και 27 ετών, συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο για την επίθεση σε βάρος 47χρονου το βράδυ της 22ας Οκτωβρίου.

Οι Αρχές αποδίδουν στους κατηγορούμενους ληστεία, πρόκληση σωματικών βλαβών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας και βία κατά υπαλλήλων, ενώ αναζητούνται στοιχεία και για τέταρτο άτομο που φέρεται να συμμετείχε.

Από τον 47χρονο αφαιρέθηκε σακίδιο πλάτης στο οποίο υπήρχε πανό με διακριτικά αθλητικού συλλόγου. Το συγκεκριμένο εύρημα εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Ελαφρά τραυματίστηκε και αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και προσπάθησε να συνδράμει το θύμα, αφού αντιλήφθηκε την επίθεση και ενημέρωσε το Κέντρο Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου.

Η επίθεση και η αφαίρεση του σακιδίου

Κατά την αστυνομική έρευνα, τέσσερα άτομα προσέγγισαν τον 47χρονο έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κράνη. Στη συνέχεια φέρονται να του προκάλεσαν σωματικές βλάβες και να άρπαξαν το σακίδιο που μετέφερε.

Ο αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσπευσε στο σημείο για να βοηθήσει τον 47χρονο. Ένας από τους φερόμενους δράστες τού επιτέθηκε με τα χέρια, προκαλώντας του ελαφρές σωματικές βλάβες, με σκοπό να αποτρέψει τη σύλληψή τους.

Μετά το περιστατικό, οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν με δίκυκλες μοτοσικλέτες.

Οι συλλήψεις από την Ομάδα ΔΙΑΣ στο Ρέθυμνο

Αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ρεθύμνου κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Κατά τις αναζητήσεις συνέλαβαν αρχικά τον 25χρονο και τον 27χρονο, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Ακολούθησε η σύλληψη του 21χρονου. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, η οποία διερευνά και τη συμμετοχή του τέταρτου ατόμου.