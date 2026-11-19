Με τη συμμετοχή τεθωρακισμένων, στρατιωτικών μονάδων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών ολοκληρώθηκε η άσκηση «ΟΛΥΜΠΙΟ ΠΕΠΛΟ – 26» στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου.

Την τελική φάση παρακολούθησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης της εφεδρείας.

Αντικείμενό της ήταν η επιχειρησιακή δράση συγκροτήματος υπομονάδας ειδικής σύνθεσης κατά την επίθεση. Στην τελική φάση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα της XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, της ΑΣΔΙΘ, της ΑΣΔΥΣ, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΕΘΑ

Εκπαίδευση με σύγχρονα συστήματα και σύνθετα σενάρια

Βασικός στόχος ήταν η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε σύνθετα τακτικά σενάρια, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συνεργασία των εφέδρων με το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό. Μέσα από την κοινή εκπαίδευση επιδιώχθηκε η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, η συνεκπαίδευση ανέδειξε τη σημασία της εφεδρείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΕΘΑ

Παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας και βραβεύσεις εφέδρων

Τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ συνόδευαν ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, και ο υπασπιστής διοικήσεως του ΓΕΕΘΑ, ανθυπασπιστής (ΠΖ) Παναγιώτης Κατσούρης.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις εφέδρων για την ενεργό συμμετοχή τους σε δράσεις της εφεδρείας. Παράλληλα, απονεμήθηκαν διακριτικά σε εφέδρους που προήχθησαν.

Στην τελική φάση έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ξένων Ενόπλων Δυνάμεων. Παρευρέθηκαν επίσης παρατηρητές από φίλες και σύμμαχες χώρες.

Πηγή Φωτογραφιών: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΓΕΕΘΑ)