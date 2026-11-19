Περισσότερα από 35 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) εντοπίστηκαν στις αποσκευές 28χρονου αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι αστυνομικοί απέτρεψαν την εισαγωγή των ναρκωτικών στη χώρα, έπειτα από στοχευμένους ελέγχους στον χώρο των αφίξεων.

Ειδικότερα, ο 28χρονος έφτασε στην Ελλάδα με πτήση από χώρα του εξωτερικού, έχοντας στις αποσκευές του 23 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη.

Παράλληλα, οι Αρχές κατέσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και τις δύο βαλίτσες μέσα στις οποίες είχαν αποκρυφτεί τα ναρκωτικά.

Πώς εντοπίστηκε ο 28χρονος

Για τον εντοπισμό του προηγήθηκαν εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, ενώ οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες και ανάλυση δεδομένων. Σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση είχε και η διαδικασία δημιουργίας προφίλ (profiling), που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων.

Την υπόθεση χειρίστηκαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο 28χρονος συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.