Κορωπί: 7 συλλήψεις για κλοπές και παραβάσεις

Επτά άτομα συνελήφθησαν χθες το πρωί σε οικισμούς του Κορωπίου, κατά τη διάρκεια ειδικής αστυνομικής επιχείρησης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Η επιχείρηση στο Κορωπί

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Κορωπίου, με σκοπό να αντιμετωπιστούν μορφές παράνομης δραστηριότητας που είχαν καταγραφεί στην περιοχή.

Για ποιες παραβάσεις έγιναν οι συλλήψεις

Σε βάρος των επτά συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, κλοπή νερού, καθώς και για παραβάσεις της περιβαλλοντικής και της οικοδομικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, κατά την αστυνομική επιχείρηση βεβαιώθηκαν συνολικά 29 παραβάσεις. Οι παραβάσεις αφορούν τον νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος, τον οικοδομικό κανονισμό και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η δικογραφία στην Εισαγγελία

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.