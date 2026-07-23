Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κάλυμνο

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι από το πρωί η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ στην Κάλυμνο, μετά από πολύωρη επιχείρηση των επίγειων δυνάμεων.

H φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 22:30 και τέθηκε υπό μερικό έλεγχο περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, πριν προλάβει να επεκταθεί στη γειτονική δασική έκταση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες, εθελοντές, εργαζόμενοι του δήμου και κάτοικοι, οι οποίοι κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.

Το μεγαλύτερο στοίχημα ήταν να μην περάσουν οι φλόγες στο δάσος που βρίσκεται δίπλα στο σημείο της πυρκαγιάς, καθώς σε μικρή απόσταση υπάρχουν κατοικίες. Η έγκαιρη επέμβαση απέτρεψε τόσο την εξάπλωση της φωτιάς, όσο και τον κίνδυνο για τον οικισμό.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή όλη τη νύχτα για τον φόβο αναζωπυρώσεων, ενώ οι περιπολίες συνεχίζονται και σήμερα, μέχρι να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επανεκδήλωσης.

Ταυτόχρονα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.