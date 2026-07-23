Χαλάζι «χτύπησε» τις καλλιέργειες στον Έβρο

Σοβαρές ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών προκάλεσαν η έντονη χαλαζόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν το απόγευμα της Τετάρτης την ευρύτερη περιοχή των Φερών, στον Έβρο.

Σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές σε βαμβάκι, καλαμπόκι, μηδική, καλλιέργειες σποροπαραγωγής, κηπευτικά, φασόλια, αλλά και σε δενδρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές.

Ο Σύλλογος ενημέρωσε τα μέλη του ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα βρεθεί σήμερα το πρωί στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και η διαδικασία εκτίμησης των απωλειών.

Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν από νωρίς το απόγευμα και σε άλλες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, μεταξύ αυτών η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές στις συγκεκριμένες περιοχές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης.