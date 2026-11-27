Τον τίτλο του «Θησαυρού του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» έλαβε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου η θρυλική «Οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα.

Ο λόγος για το ιστορικό οίκημα επί της οδού Τριπόδων 32, το οποίο αποτέλεσε το κεντρικό σκηνικό για την κλασική ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965). Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το ΕΚΚΟΜΕΔ, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, καθώς και του πρωταγωνιστή του φιλμ, Γιώργου Κωνσταντίνου.

Η διαδρομή και η διάσωση του κτιρίου

Το σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η κινηματογραφική ζωή του Αντωνάκη (Γιώργος Κωνσταντίνου) και της Ελενίτσας (Μάρω Κοντού) βρέθηκε αντιμέτωπο με την κατεδάφιση. Αρκετές δεκαετίες αργότερα, το ακίνητο είχε συμπεριληφθεί στα σχέδια αξιοποίησης και πώλησης του ΤΑΙΠΕΔ. Τελικά, γλίτωσε αρχικά χάρη στην πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη να το χαρακτηρίσει διατηρητέο, και πιο πρόσφατα με την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσει στην αποκατάστασή του.

Με τη συγκεκριμένη τιμητική διάκριση επιβραβεύεται η συμβολή του κτιρίου στην έβδομη τέχνη, τοποθετώντας το πλέον στον χάρτη των κορυφαίων κινηματογραφικών τοποσήμων της Ευρώπης — πλάι σε εμβληματικά σημεία όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη (από τη «Γλυκιά ζωή» του Φελίνι) και ο Μεγάλος Τροχός του Πράτερ στη Βιέννη (από τον «Τρίτο άνθρωπο» του Κάρολ Ριντ).

Η συγκινητική παρέμβαση του Γιώργου Κωνσταντίνου

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε στην τελετή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, εκφράζοντας τη βαθιά του χαρά και τιμή. Ευχαρίστησε την υπουργό Πολιτισμού για την πρωτοβουλία να μετατραπεί το οίκημα σε χώρο πολιτισμού, ενώ έκανε ειδική μνεία στην απούσα συμπρωταγωνίστριά του, Μάρω Κοντού, αποκαλώντας την «το άλλο του μισό» και εκφράζοντας την ελπίδα πως το πνεύμα της ήταν παρόν στον χώρο.

Ο σπουδαίος ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς προβολής τέτοιων μνημείων που, όπως είπε, «ανυψώνουν την τέχνη και την καλλιτεχνική ποιότητα ζωής». Αναφέρθηκε επίσης στη διαχρονική προσφορά των Ελλήνων καλλιτεχνών, εν ζωή και μη, οι οποίοι με τη στήριξη της Πολιτείας άφησαν μια πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά. «Πάντα με τη βοήθεια βέβαια ανθρώπων που κυβερνούν, να είμαστε πάντα σε έπαρση και να αφήνουμε μια περιουσία πίσω μας, μια διαθήκη, όπως είναι αυτό εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Κωνσταντίνου δήλωσε συγκινημένος για το προνόμιο να παρίσταται στη βράβευση, προσθέτοντας χαμογελώντας: «Είναι τόσες οι ταινίες που έχω γυρίσει και σε τόσους χώρους, που θα έπρεπε να μιλώ συνέχεια γι’ αυτούς!».