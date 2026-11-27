Φορολογικό καταλογισμό συνολικού ύψους 116.107,29 ευρώ αντιμετωπίζει ιδιοκτήτρια περιπτέρου στο Ηράκλειο, ύστερα από τον εντοπισμό 710.000 ευρώ σε μετρητά μέσα στο σπίτι της.

Η υπόθεση άρχισε από αστυνομική έρευνα και κατέληξε σε έλεγχο της φορολογικής διοίκησης για το φορολογικό έτος 2020, ενώ η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε την προσφυγή της φορολογουμένης.

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου διαβίβασε τα στοιχεία της έρευνας στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, την ΥΕΔΔΕ Ηρακλείου. Η υπηρεσία συνέταξε πληροφοριακή έκθεση και την απέστειλε στην αρμόδια φορολογική αρχή, η οποία ξεκίνησε τον έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η περιπτερού υποστήριξε ότι τα χρήματα προέρχονταν από αποταμιεύσεις της ίδιας και του συζύγου της.

Μετρήσεις τραπεζικών κινήσεων και παλαιότερων ελέγχων

Οι φορολογικές αρχές εξέτασαν τραπεζικές κινήσεις, καθώς και τα ευρήματα ελέγχων που είχαν διενεργηθεί για την περίοδο 2015-2019. Από την αξιολόγηση των στοιχείων αναγνωρίστηκε ότι 240.879,67 ευρώ μπορούσαν να συνδεθούν με την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιπτερούχου.

Για το υπόλοιπο ποσό των 469.120,33 ευρώ, οι ελεγκτές έκριναν ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευσή του. Το ποσό αυτό επιμερίστηκε μεταξύ των δύο συζύγων.

Στην περιπτερούχο καταλογίστηκαν 234.560,17 ευρώ ως προσαύξηση περιουσίας. Η φορολογική αρχή δεν αποδέχθηκε ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο είχε σχηματιστεί και διατηρηθεί ως αποταμίευση εκτός τραπεζικού συστήματος.