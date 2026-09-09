ΟΑΣΘ: “Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ”

Σε ανακοίνωση προέβη ο ΟΑΣΘ, αναφορικά με το περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην Νεάπολη της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει ότι σήμερα συνέβη τροχαίο στις 12.55 το μεσημέρι, όταν ένα λεωφορείο της γραμμής 28 του ΟΑΣΘ, που κινείτο επί της οδού οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, έπεσε πάνω στη στάση «Καν – Καν» . Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ.

Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της. Η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ»