Γέννησε 22 χρόνια μετά όταν έχασε τον γιό της.

Βρήκε τη δύναμη και γέννησε ένα κοριτσάκι 22 χρόνια μετά την κρυοσυντήρηση .Η Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη, 54 ετών, έφερε σήµερα στον κόσµο ένα απολύτως υγιές κοριτσάκι βάρους 3.490 γρ. µετά από 39,2 εβδοµάδες κύησης μετά από εµβρυοµεταφορά εµβρύου που είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου 2004. Η εµβρυοµεταφορά πραγµατοποιήθηκε παραµονή Χριστουγέννων, στις 23 Δεκεµβρίου 2025.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΩΤΙΑ

Πρόκειται για διεθνή πρωτιά στη διατήρηση αυτολόγου γεννητικού υλικού που οδήγησε σε γέννηση παιδιού. Η γέννηση αυτή αποτελεί διεθνή πρωτιά, καθώς συνδέεται µε τη µεγαλύτερη σε διάρκεια, διεθνώς δηµοσιευµένη κρυοσυντήρηση αυτολόγου γεννητικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού.Από την κρυοσυντήρηση έως τη σηµερινή ηµέρα µεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 µήνες και 23 ηµέρες.Η προηγούµενη µεγαλύτερη διεθνώς δηµοσιευµένη διάρκεια ήταν 18 χρόνια και 3 µήνες στην Ιαπωνία και η αµέσως προηγούµενη στο Ισραήλ η οποία ήταν 17 χρόνια.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

Για τη Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη, η σηµερινή γέννηση έχει ιδιαίτερη συναισθηµατική σηµασία. Το 2004, µετά από εµβρυοµεταφορά, είχε αποκτήσει ένα υγιές αγοράκι µε την πρώτη προσπάθεια. Τον περασµένο Οκτώβριο του 2025, η οικογένεια βίωσε την τραγική απώλειά του σε τροχαίο δυστύχηµα στην ηλικία 21 ετών.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη προσωπική συνθήκη, η Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη αποφάσισε να αξιοποιήσει τα έµβρυα που παρέµεναν κρυοσυντηρηµένα από την αρχική θεραπεία της.Η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε από έναν απαιτητικό αγώνα µε τον χρόνο. Η Χριστίνα Ράπτη Τσελέπη χρειάστηκε να ολοκληρώσει εγκαίρως τις προβλεπόµενες διαδικασίες και να λάβει την απαιτούµενη άδεια από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, εντός του ισχύοντος ηλικιακού πλαισίου για την υποβοηθούµενη αναπαραγωγή που έχει αυστηρό χρονικό όριο τα 54 έτη.

Η περίπτωση της Χριστίνας Ράπτη-Τζελέπη αναδεικνύει τις δυνατότητες της σύγχρονης κρυοσυντήρησης εµβρύων, αλλά και την ανάγκη η αυστηρή τήρηση των κανόνων να συµβαδίζει µε ουσιαστική αξιολόγηση των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε γυναίκας. Όταν µια γυναίκα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια τόσο βαριά προσωπική απώλεια, η έλλειψη ευελιξίας και οι ασφυκτικές προθεσµίες µπορούν να µετατρέψουν µια ήδη δύσκολη διαδικασία σε έναν εξαντλητικό αγώνα δρόµου.

Ο κύριος Κωνσταντίνος Πάντος, γυναικολόγος της Χριστίνας Ράπτη-Τσελέπη και Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, δήλωσε:

«Η γέννηση της κόρης της Χριστίνας Ράπτη-Τζελέπη αποτελεί µια ιδιαίτερα σηµαντική κλινική και επιστηµονική εξέλιξη. Ταυτόχρονα, είναι µια ιστορία αντοχής, αγάπης και ελπίδας, την οποία προσεγγίζουµε µε απόλυτο σεβασµό στην προσωπική διαδροµή της οικογένειας. Η ιατρική οφείλει να λειτουργεί µε κανόνες και ασφάλεια, αλλά και µε ανθρωπιά. Κάθε περίπτωση έχει τη δική της πραγµατικότητα και οι θεσµικές διαδικασίες χρειάζεται να µπορούν να τη λαµβάνουν ουσιαστικά υπόψη µε ευελιξία, ιδιαίτερα όταν ο χρόνος δεν είναι σύµµαχος της γυναίκας.»