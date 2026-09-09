Καρδίτσα: Ηλικιωμένη κατέληξε στη λαϊκή αγορά
Ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της ενώ έκανε τις αγορές της στη λαϊκή αγορά της Καρδίτσας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η γυναίκα βρισκόταν στη λαϊκή αγορά της Καρδίτσας, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τις αισθήσεις της.
Η μεταφορά στο νοσοκομείο
Αμέσως κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο παρέλαβε την ηλικιωμένη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν επανήλθε. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της. Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη έχασε τις αισθήσεις της παραμένουν άγνωστες.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις